Vier op de tien ziekenhuizen rookvrij

Vier op de tien Nederlandse ziekenhuizen is inmiddels volledig rookvrij. Een jaar eerder was dit nog geen 10 procent, maakte de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen bekend.

In het Preventieakkoord, dat bedoeld is om Nederlanders gezonder te maken, is afgesproken dat in 2025 rookruimtes in alle ziekenhuizen verleden tijd moeten zijn.

Toch is dit volgens de NVZ niet altijd eenvoudig. “Dit blijkt uit de ervaringen van de ziekenhuizen die al rookvrij zijn. Zo verplaatst de groep rokers zich naar de randen van de ziekenhuisterreinen, waar de gemeentegrond begint”, aldus de koepelorganisatie. Vervolgens veroorzaakt dit rookoverlast voor omwonenden, en extra afval door achtergelaten sigarettenpeuken. “Rookvrij worden is dan ook niet alleen een onderwerp voor ziekenhuizen maar vraagt om een lokale aanpak.”