Adviseur Remkes: luchtvaart kan groeien als sector zich inspant

De luchtvaart in Nederland kan best groeien, zegt Johan Remkes, voorzitter van de commissie die het kabinet adviseert over de stikstofproblemen. Er zijn genoeg mogelijkheden om de stikstofuitstoot te verminderen. Zolang dat gebeurt zijn verdere groei van Schiphol en het openen van Lelystad Airport wat Remkes betreft niet van tafel.

“De luchtvaartsector zal moeten leveren”, zegt de VVD-coryfee over zijn rapport, dat dinsdag al uitlekte. Maar de luchtvaart zou ook de stikstofuitstoot in andere sectoren kunnen verminderen, om er zo voor te zorgen dat de sector zelf kan groeien. Schiphol zou bij wijze van spreken zelfs boerenbedrijven die veel stikstof uitstoten kunnen opkopen, beaamt Remkes.

Zijn commissie adviseerde al om bijvoorbeeld in te zetten op elektrisch taxiën op Schiphol. Ook de manier waarop reizigers naar Schiphol reizen kan mogelijk schoner, aldus Remkes, bijvoorbeeld door meer in te zetten op het treinverkeer naar de luchthaven. De stikstofeffecten van het verkeer van en naar Schiphol moet dan ook in kaart worden gebracht.

Schiphol ziet zelf “ook aanleiding om gewoon aan de slag te gaan” met de reductie van stikstof. Dat maakt Remkes op uit de eerste reactie van de luchthaven op zijn rapport.

Het ministerie van Infrastructuur zegt dat het “blij” is met het advies over “een belangwekkend onderwerp”. Het departement gaat het rapport bestuderen en het kabinet zal later inhoudelijk reageren.