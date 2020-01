Genderdiversiteit in Europees bedrijfsleven: ‘Nederland is matig scorend jongetje in een matige klas’

Diversiteit aan de top van het Europese bedrijfsleven is nog altijd ver te zoeken, blijkt uit de European Women on Boards Index 2019. Slechts 5 procent van de 600 onderzochte Europese bedrijven van de Stoxx Europe 600 Index heeft een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen. Nederland scoort matig in vergelijking met andere Europese landen als het gaat om vrouwen op topposities. Ons land staat op de 8ste plek. Slechts 4 procent van de Nederlandse bedrijven in deze index heeft een vrouwelijk CEO. Geen enkel bedrijf heeft een vrouwelijke voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC).

De Europese Commissie stelde in 2012 te streven naar een percentage van 40 % vrouwen in de non-executive boards van het Europese bedrijfsleven. European Women on Boards (EWoB) concludeert dat stappen zijn gemaakt op non-executive level met een percentage van 33% vrouwen. Op executive level is 16 procent vrouw maar, minder dan 5% van de Europese bedrijven heeft een vrouwelijke CEO.

Vrouwelijke CEO’s

Noorwegen, Frankrijk en Zweden voeren de index aan, vrouwen bekleden daar veel vaker topposities binnen het bedrijfsleven. Zwitserland staat onderaan de lijst. Nederland scoort op executive level iets beter dan het gemiddelde met 17 procent, maar met 4 procent vrouwelijke CEO’s iets minder dan het Europees gemiddelde. Op non- executive level is binnen Europa slechts 7 procent van de voorzitters van de Raad van Commissarissen een vrouw. Van de 24 onderzochte Nederlandse bedrijven heeft geen enkele een vrouwelijke voorzitter in een RvC.

Yelly Weidenaar, directrice van Talent naar de Top: “De gemiddelde positie van Nederland binnen Europa is teleurstellend, maar niet onverwacht. We zijn een matig scorend jongetje in een matige klas. Commitment van de top om genderdiversiteit te realiseren, is een voorwaarde voor succes en dat zien we helaas nog veel te weinig. Wanneer het door de top wordt omarmd, kun je als bedrijf snel grote stappen zetten voor een eerlijke verdeling van mannen en vrouwen in alle lagen van de top. Het in Nederland aangenomen quotum kan hierbij een duwtje in de goede richting zijn.”

EWoB

De missie van European Women on Boards is het vergroten van genderdiversiteit aan de top van het Europese bedrijfsleven. EWoB doet dit door het delen van good practices, een actieve rol te spelen in het publieke en politieke debat, en bij te dragen aan de ontwikkeling en empowerment van vrouwen. EWoB wordt ondersteund door organisaties in de verschillende Europese landen, zoals Talent naar de Top in Nederland.