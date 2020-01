Hommeles in coalitie over vervolgen uitgeprocedeerden

In de coalitie is hommeles over het voorstel van het CDA om uitgeprocedeerde asielzoekers te vervolgen die weigeren terug te keren. De Christenunie (CU) noemt het plan, dat steun krijgt van de VVD, slecht. De CU vreest een heksenjacht. D66 noemt het CDA-idee onzinnig.

Volgens CU-Kamerlid Joël Voordewind zal het voorstel “een heksenjacht inhouden die ook een verdachte maakt van mensen die wel terug wíllen, maar vaak niet kúnnen.” Uitgeprocedeerde asielzoekers opsluiten in een gevangenis gaat niet alleen te ver, maar is ook voor niemand een oplossing, aldus de politicus: “Daarmee is de uitgeprocedeerde asielzoeker immers nog steeds niet uitgezet.”

En D66’er Maarten Groothuizen twittert: “Strafbaarstelling illegaliteit gaat niet gebeuren. Onzinnige retoriek.”

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg zwengelde de discussie aan in het tv-programma Nieuwsuur. Ze reageerde daar op het nieuws dat projecten voor uitgeprocedeerde asielzoekers om terug te keren naar hun land, niet het gewenste resultaat opleveren. Als ze niet meewerken, dan moet het gewoon een strafbaar feit worden, vindt ze.