Klokkenluider gaat door met noemen namen betrokkenen vuurwerkramp

Klokkenluider Paul van Buitenen gaat door met het openbaren van namen van mensen die betrokken waren bij de vuurwerkramp in Enschede in 2000, waarbij 23 doden vielen. Sinds vrijdag heeft hij vijf personen en de in zijn ogen kwalijke rol die zij speelden, op zijn site gezet. Het gaat om een toenmalig officier van justitie, een leidinggevende en drie andere medewerkers destijds van de Bouw- en Milieudienst in Enschede. Eind deze week volgen mensen van de rijksrecherche. “Zij zijn nog klein bier. Later noem ik degenen die de besluiten namen.”

Van Buitenen wil daarmee het Openbaar Ministerie onder druk zetten om in te gaan op zijn aanklacht tegen de Nederlandse staat en de gemeente Enschede. Hij verwijt de overheid tal van fouten die ze probeert te verdoezelen. Nadat hij jarenlang onderzoek had gedaan naar de ramp deed Van Buitenen in oktober aangifte, samen met drie anderen – de weduwe van een omgekomen brandweerman, een oud-rechercheur en een van de twee oud-eigenaren van de ontplofte vuurwerkfabriek S.E. Fireworks.

De top van het OM heeft kennisgenomen van de publicaties en blijft die volgen, laat een woordvoerster woensdag weten. Op de vraag of er eventueel stappen tegen worden genomen, gaat het OM niet in. De aangifte wordt bestudeerd en in maart volgt een reactie, aldus het OM.

Van Buitenen is van plan bijna dagelijks tot aan 13 mei de namen te publiceren van alle betrokkenen die figureren in zijn omvangrijke rapport van 1400 pagina’s. Zij zouden in de aanloop naar de ramp dan wel in de nasleep ervan – zoals bij het onderzoek van politie en justitie – verkeerd hebben gehandeld.

De klokkenluider stelt dat de overheid ook nu nog tegenwerkt door niet op zijn bevindingen in te gaan of een nader onderzoek in te stellen. Als er niets gebeurt, wil Van Buitenen het hele rapport op 13 mei online zetten. Dan is het precies twintig jaar geleden dat de ramp plaatsvond.