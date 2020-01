Literatuurfestival Winternachten beleeft zilveren jubileum

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) opent woensdagavond in Den Haag de 25e aflevering van het internationaal literatuurfestival Winternachten. Ruim honderd schrijvers, dichters, vertellers en performers uit binnen- en buitenland nemen aan deze editie deel. Ze variëren van Ilja Leonard Pfeijffer tot Ellen van Damme.

Thema’s zijn onder meer vrijheid en dekolonisatie in literatuur en kunst. “Hoe vrij is onze geest, wat betekent die vrijheid en zijn we werkelijk vrij of gevangen in de kaders van onze cultuur, maatschappij en geschiedenis?”, vragen de organisatoren zich af. Het festival geeft ook veel aandacht aan de banden van Nederland met Indonesië, Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika.

Het evenement heeft tot en met zondag plaats in diverse theaters, bibliotheken en scholen door heel Den Haag. De opening gaat gepaard met de presentatie van de jubileumbundel De verovering van Jupiter, samengesteld door Toef Jaeger.