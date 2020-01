Record voor Het Nationale Ballet

Het Nationale Ballet en De Nationale Opera hebben vorig jaar 11 procent meer bezoekers getrokken dan in 2018, circa 24.500 belangstellenden extra. De zaal van huistheater ‘Stopera’ in Amsterdam zat dan ook bijna altijd zo goed als vol. Het Nationale Ballet had er zelfs een zaalbezetting van 98,6 procent, een record.

In totaal bezochten 245.349 mensen de Amsterdamse voorstellingen van de twee aan elkaar verwante gezelschappen. Het totale aantal bezoekers, die aan de (inter)nationale tourneevoorstellingen van Het Nationale Ballet en De Nationale Opera meegerekend, komt voor 2019 uit op 285.791.

De grootste successen boekte Het Nationale Ballet met Het Zwanenmeer, Notenkraker en Muizenkoning en Romeo en Julia. Bij De Nationale Opera speelden de producties Porgy and Bess, Madama Butterfly en Die Walküre voor een uitverkocht huis.

Een van de verklaringen voor de stijging van de bezoekersaantallen is de grote belangstelling van de voorstellingen met de scheidende danseres Igone de Jongh.