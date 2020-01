Broer krijgt teruggekeerde Van Laarhoven niet te spreken

Na de landing donderdagavond op Schiphol van oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven had broer Frans hem graag de hand willen schudden en kort willen spreken, maar dat bleek niet mogelijk. “We werden door de Koninklijke Marechaussee weggestuurd. Van hogerhand was bepaald dat we Johan niet konden ontmoeten. We mochten niet eens kleding geven” zei Frans van Laarhoven op een persconferentie.

Hij zei dat zijn in Thailand veroordeelde broer in het Aziatische land 5,5 jaar in een gevangenispak heeft rondgelopen. Bij terugkeer in Nederland mocht Frans van Laarhoven Johan geen andere kleding geven. “Hetzelfde gold voor het stukje zeep, de tandenborstel en het scheerapparaat dat we hadden gekocht. Daar stonden we met onze tas.”

De familie van Van Laarhoven had eigenlijk gehoopt dat hij al voor de kerstdagen in Nederland zou zijn. Dat lukte niet omdat er nog allerlei formulieren moesten worden verwerkt en er nog besprekingen waren” aldus Frans. “Uiteindelijk hoorden we gisteren pas dat de Thaise autoriteiten Johan hadden overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten.”

Frans van Laarhoven en de advocaten waren vol lof over de inzet van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om de ex-coffeeshopbaas naar Nederland te halen. Ook Kamerlid Vera Bergkamp, die zich jaren voor de zaak inzette, prees Grapperhaus.

Van Laarhovens advocaten, Geert-Jan Knoops en Gerard Spong, kregen hem net als broer Frans niet ‘face to face’ te spreken. De advocaten zeiden de afgelopen maanden meermaals te hebben gevraagd naar hoe vandaag zou verlopen, maar daar nooit antwoord op kregen van de mensen van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

“De benadering van Grapperhaus staat haaks op wat er nu met het departement van Dekker gebeurt”, zei Spong. “Daar is discrepantie te zien. Dat is voor ons niet acceptabel.”

Knoops zei dat het departement van Dekker is “gevraagd of de verdediging en de familie een paar minuten konden samenzijn. Tot vanavond was daar geen beslissing over. Op ministerieel niveau, vinden we, is er onjuist omgegaan met menselijke waarden.”

Het ministerie zegt dat het gebruikelijk is dat een gedetineerde eerst naar een gevangenis wordt overgebracht, en daar vervolgens bezoek kan ontvangen.