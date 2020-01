Dierenorganisaties starten ‘hondenmarktplaats’

Mensen die een hond willen en niet zo goed weten waar te beginnen als ze het bonafide willen doen, kunnen binnenkort terecht op een nieuwe site van dierenbeschermingsorganisaties. Op deze ‘hondenmarktplaats’ moet betrouwbaar aanbod aan potentiële kopers worden gekoppeld en staat informatie over de opvoeding en verzorging van de hond.

Onder meer de Dierenbescherming, Dier & Recht, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Universiteit Utrecht en de Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders (VBK) hebben met dat doel de site Fairdog.nl gelanceerd. De organisaties bedachten de hondenmarktplaats omdat “de wereld van de hondenhandel en -fokkerij gecompliceerd is”, zo stellen ze. “Waar moet je zijn als je op zoek bent naar een gezonde en sociale hond? Een rasvereniging, het dierenasiel, een handelaar, wachten tot de hond van een kennis weer een nestje heeft of toch maar via Marktplaats? De consument ziet door de bomen het bos niet meer, zeker niet als je ook nog wilt voorkomen dat je toekomstige hond uit de malafide handel komt, gezondheids- of gedragsproblemen heeft of ziektes met zich meedraagt.”

In Nederland hebben zo’n 1,2 miljoen huishoudens samen 1,5 miljoen honden. “Naar schatting is er elk jaar vraag naar 150.000 honden. De vraag is groot, het aanbod ook. Alleen is dat versnipperd en niet altijd even betrouwbaar.”