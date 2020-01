NPO wil drama maken met mediapartijen als Netflix en Videoland

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) staat open voor samenwerking met commerciële mediapartijen als Netflix, Videoland, Disney+ en Amazon voor het maken van nieuw Nederlands kwaliteitsdrama. Dat zei NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman tijdens haar nieuwjaarstoespraak. “We willen een experiment beginnen waarbij tot en met 2021 in totaal vijf producties mogelijk zijn. Partijen die zich hiervoor kunnen aanmelden zijn mediadiensten met een eigen platform.”

Rijxman ziet hier twee voordelen in: meer budget voor de hele Nederlandse creatieve industrie en het breder en internationaler onder de aandacht brengen van een Nederlands product.

Het is voor het eerst dat de publieke omroep samenwerking zoekt met commerciële partijen die eigen distributiemogelijkheden hebben. Volgens Rijxman mag dit namelijk niet zomaar, aangezien publiek en commercieel volgens de wet strikt gescheiden moeten zijn. Toch lijken er nu mogelijkheden te zijn gevonden, waar het Commissariaat voor de Media momenteel naar kijkt. “We gaan ervan uit dat we daar over een aantal weken mee aan de slag kunnen.”

Een dergelijke samenwerking vereist volgens de NPO een uiterst zorgvuldige aanpak, zoals voor de procedure voor aanmelding en alle voorwaarden rond financiering, exclusiviteit en uitzendrechten. Over de details hiervan maakt de NPO later meer bekend.

De bestuursvoorzitter zei uit te kijken naar het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Alle voormalige Nederlandse songfestivalinzendingen worden voor de finale van het liedjesfestijn uitgenodigd, vertelde ze. “Voor deze bijzondere, Nederlandse editie nodigen we alle Nederlandse oud-deelnemers die nog onder ons zijn uit om erbij te zijn: van Lenny Kuhr tot de Toppers. En van Anouk tot Teach-In.”

Rijxman sprak verder haar trots uit over de eerste uitzendingen van de nieuwe latenighttalkshow Op1, de opvolger van Pauw en Jinek op NPO 1. “Het is geweldig te zien dat het publiek deze nieuwe talkshow als zo snel omarmt.”

De voorzitter riep opnieuw de politiek in Den Haag op de plannen rond minder Ster-reclame te heroverwegen. “Zorg ervoor dat de maatregelen niet ten koste gaan van de programma’s waar ons publiek zo van geniet.”