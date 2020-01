Rode Kruis: millennials hebben weinig kennis over oorlogsrecht

Nederlandse jongeren hebben “schrikbarend weinig” kennis over het humanitair oorlogsrecht. Dat stelt het Rode Kruis na onderzoek onder jongeren tussen de 20 en 35 jaar oud. Van hen weet 25 procent niet dat er regels bestaan over oorlogsvoering. “Het is schokkend dat jongeren hier zo weinig kennis over hebben”, zegt Mirjam de Bruin, adviseur humanitair oorlogsrecht bij de hulporganisatie.

Het humanitair oorlogsrecht is vastgelegd in vier verdragen, de Verdragen van Genève. Daarin staat beschreven welke regels gelden tijdens een gewapend conflict. In de verdragen is onder meer opgenomen dat martelen van bijvoorbeeld militairen of gevangenen niet is toegestaan. Toch vindt een kwart van de Nederlandse jongeren dat martelen onder sommige omstandigheden best mag. Het Rode Kruis heeft diezelfde vraag ook neergelegd bij millennials uit verschillende andere landen. Daar vindt 41 procent foltering in sommige situaties acceptabel.

Verder blijkt uit het onderzoek dat driekwart van de ondervraagden vindt dat de hulpverlening in conflictsituaties er in de toekomst anders uit moet gaan zien. Met name psychosociale hulp voor slachtoffers vinden veel jongeren belangrijk.