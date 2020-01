Tv-programma’s met Aart Staartjes als eerbetoon in herhaling

Omroep NTR zendt vrijdag een Sesamstraat Marathon uit ter ere van acteur Aart Staartjes. Een reeks Sesamstraat-afleveringen waarin de zondag overleden acteur een prominente rol speelt, wordt tussen 17.00 en 20.00 uur op het themakanaal Zappelin uitgezonden.

“Dat wisselen we af met een aantal meer en minder recente liedjes die Aart ooit in het programma gezongen heeft”, laat een woordvoerder van de publieke omroep weten. Op het digitale themakanaal NPO 1 Extra wordt zondag vanaf 14.00 uur ook een aantal programma’s met Aart Staartjes uitgezonden, waaronder de Stratenmakeropzeeshow uit 1973, en J.J. de Bom voorheen de kindervriend, uit 1981. Na elke uitzending van zowel Sesamstraat als Het Klokhuis is deze week een foto van Staartjes en een korte tekst te zien om de acteur te herdenken.

Aart Staatjes wordt vrijdag in besloten kring begraven in zijn Friese woonplaats Dronrijp. Hij overleed zondag aan de gevolgen van een verkeersongeval in Leeuwarden.