Ziekenhuisbaas Achterhoek weggestuurd na onrust

De bestuursvoorzitter van twee ziekenhuizen in de Achterhoek, die samenwerken onder de naam Santiz, is donderdag door de raad van toezicht naar huis gestuurd. Chrit van Ewijk lag al sinds eind november vorig jaar onder vuur, nadat veel onrust was ontstaan over de toekomstplannen van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.

Onderdeel van de plannen was de verhuizing van de kinderafdeling en afdeling verloskunde van Winterswijk naar Doetinchem. Dat zorgde voor een storm van protest in de oostelijke Achterhoek, waar uiteindelijk zelfs minister Bruno Bruins van Medische Zorg zich mee bemoeide. Santiz trok de plannen terug, maar de onrust bleef.

Volgens de raad van toezicht was er een groot meningsverschil over de aanpak die nodig is om de rust te laten weerkeren. “Het is daarom onontkoombaar dat Chrit van Ewijk zijn functie neerlegt”, aldus een verklaring donderdag. De raad van toezicht gaat op zoek naar een interim-bestuurder.