Aart Staartjes in besloten kring begraven

Acteur Aart Staartjes is vrijdagmiddag in besloten kring begraven in zijn woonplaats Dronrijp. Een aantal bekende Sesamstraat-acteurs met wie Staartjes in zijn tv-carrière heeft gewerkt waren daarbij. Onder anderen acteurs Frank Groothof, Wieteke van Dort, Michiel Kerbosch en Bert Plagman reisden af naar het Friese dorp om Aart Staartjes de laatste eer te bewijzen. Ook Theo Maassen was bij de uitvaart aanwezig. Die cabaretier speelde met Staartjes een rol in de tv-serie Waltz.

De bekende Sesamstraat-acteur overleed zondag op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van een verkeersongeval in Leeuwarden. Staartjes was bekend als Meneer Aart uit Sesamstraat en van jeugdprogramma’s als De Stratemakeropzeeshow, J.J. de Bom, voorheen: ‘De Kindervriend’, De film van Ome Willem en Woord voor Woord, een serie bijbelvertellingen.

Deze hele week herdenkt de NTR de grondlegger van de Nederlandse kindertelevisie door na elke uitzending van zowel Sesamstraat als Het Klokhuis op Zapp op NPO 3 een foto van Staartjes en een korte tekst in beeld te brengen. Tot 20.00 uur zendt de NTR op het themakanaal Zappelin een reeks Sesamstraat-afleveringen uit waarin Meneer Aart een prominente rol speelt. Zondag staat de programmering van het digitale themakanaal NPO 1 Extra in het teken van zijn tv-carrière. In de theaterzaal van Beeld en Geluid in Hilversum wordt tot en met zondag een speciale compilatie van het imposante oeuvre van Staartjes vertoond.