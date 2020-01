Bijna 3 miljoen mensen bezochten in 2019 groot concert

Het afgelopen jaar gingen er flink meer mensen naar een groot concert (met meer dan 3000 bezoekers). In totaal kwamen er 2,9 miljoen bezoekers af op de 207 concerten in 2019, een toename van 16 procent vergeleken met het jaar ervoor. Dat maakten onderzoeksbureau Respons en de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) bekend op het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen.

De uitverkochte concertreeks van Marco Borsato in de Kuip in Rotterdam trok met 240.000 de meeste bezoekers. Ook de concerten van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht en die van Guus Meeuwis in Eindhoven deden het met respectievelijk 150.000 en 135.000 bezoekers goed.

De Amsterdamse Ziggo Dome bleef vorig jaar de best bezochte locatie. Het aantal bezoekers groeide naar ruim een miljoen, bijna 300.000 meer dan in 2018.