Brabantse commissaris van de Koning vertrekt

De commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, legt zijn functie per 1 oktober neer. Van de Donk wordt rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van Tilburg University. Dat maakte de commissaris vrijdag aan het eind van de vergadering van Provinciale Staten bekend.

“Het was een beslissing die ik niet gemakkelijk genomen heb”, aldus Van de Donk (57, CDA). “Ik voel mij op mijn plaats als commissaris van de Koning in Brabant, en Brabander met de Brabanders. Toch is het denk ik, ook voor Brabant, goed om straks, na elf jaar, plaats te maken voor een opvolger. Door het besluit nu te nemen kan die tijdig door Provinciale Staten van Brabant bij Zijne Majesteit de Koning voor benoeming worden voorgedragen en is een naadloze overdracht straks mogelijk.”

“Ik heb van harte ja gezegd op de vraag om beschikbaar te willen zijn als rector magnificus, tevens voorzitter van het college van bestuur van Tilburg University, de universiteit waar mijn wetenschappelijke ‘roots’ liggen, en waaraan ik ook in de jaren dat ik commissaris was als hoogleraar verbonden bleef”, aldus Van de Donk.