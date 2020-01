‘Kans dat Chinees virus in Nederland opduikt erg klein’

Nederland heeft het reisadvies naar delen van China aangepast vanwege een virusuitbraak. Vermijd contact met zieke mensen, pluimvee- en vismarkten en -producten en was steeds goed uw handen, adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag aan mensen die naar de getroffen regio reizen of er al zijn. “De kans dat het virus in Nederland of überhaupt in Europa opduikt, is heel klein”, meldt gezondheidsinstituut RIVM.

“Het gaat tot nu toe om 59 patiënten in China, twee personen zijn overleden”, aldus een woordvoerder. De symptomen zijn longklachten, kortademigheid en koorts.

De Amerikaanse autoriteiten kondigden vrijdag extra maatregelen aan. Passagiers die uit het gebied komen moeten op de vliegvelden van San Francisco, Los Angeles en New York (JFK) een vragenlijst gaan invullen en hun lichaamstemperatuur laten meten. Wie mogelijk is besmet, moet meer testen ondergaan.

In China zijn tientallen besmettingen bekend en het SARS-achtige virus lijkt ook de grens overgestoken naar Thailand en Japan. Het virus, dat 2019-nCoV wordt genoemd, werd ontdekt bij passagiers uit de miljoenenstad Wuhan in de provincie Hubei.