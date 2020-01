Nederlandse trainingsmissie Irak wordt hervat

De Nederlandse trainingsmissie in Irak wordt in de komende dagen hervat. De missie was begin deze maand stilgelegd in verband met de oplopende spanningen tussen het Iraakse buurland Iran en de Verenigde Staten.

In Erbil, in het noorden van Irak, trainen ongeveer veertig mariniers Koerdische strijders en bij de hoofdstad Bagdad geven drie tot twaalf commando’s les aan Iraakse speciale eenheden.

De Nederlandse militairen maken deel uit van de internationale coalitie tegen terreurgroep IS. Door de aanval van de Verenigde Staten op de Iraanse generaal Qassem Soleimani bij Bagdad liepen de spanningen in de regio hoog op. Iran schoot als vergelding voor de dood van de generaal raketten af op bases in Irak waar ook Amerikaanse militairen waren gelegerd. Inmiddels is de situatie gekalmeerd.