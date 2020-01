Populariteit crowdfunding neem toe in Nederland

Crowdfunding is nog steeds een populaire manier om projecten en initiatieven te financieren in Nederland. Uit recente cijfers blijkt zelfs dat er in 2019 29 procent meer werd opgehaald ten opzichte van 2018. De doelen van crowdfunding zijn daarnaast ook aan verandering onderhevig.

Meer projecten, hogere opbrengsten: crowdfunding is in Nederland nog steeds een populaire manier om nieuwe ondernemingen, innovatieve projecten of inzamelingsacties te ondersteunen. De populariteit van crowdfunding neemt zelfs toe, zo tonen cijfers van onderzoeksite Crowdfundingcijfers.nl aan. Die schrijven dat er in 2019 424 miljoen euro is opgehaald, wat een stijging van 29 procent ten opzichte van 2018 inhoudt, toen er volgens de website 329 miljoen euro werd opgehaald.

Niet alleen de opbrengsten stijgen, ook het aantal projecten dat zijn streefbedrag haalt neemt toe. Voor het eerst haalden meer dan 10.000 projecten hun streefbedrag in 2019. Het toont aan dat wie een goede campagne opzet, zijn of haar streefbedrag dubbel en dwars kan halen. Sterker nog, in het verleden zijn er crowdfundingcampagnes geweest die hun streefbedrag soms wel 1000 keer overtroffen, zoals dit onderzoek van Betway naar succesvolle crowdfundingprojecten aantoont.

Maatschappelijke projecten in trek

Van de 13.000 projecten die een succesvolle crowdfundingcampagne deden in 2019, was 63 procent een maatschappelijk project. Daarbij ging het vaak om goede doelen. Toch haalden die projecten maar een relatief laag bedrag op: het gemiddelde bedrag lag op 2,000 euro per project, met een totaalbedrag van 16,2 miljoen. Bij dergelijke projecten ging het meestal om initiatieven van buurtbewoners. Ook creatieve projecten, uit bijvoorbeeld de kunstsector, deden een duit in het zakje met een totaal opgehaald bedrag van 9,9 miljoen euro, en een gemiddeld bedrag per project van 11,000 euro.

Het grootste deel van de recordopbrengst in 2019 ging naar startende ondernemingen, die op zoek waren naar een beginkapitaal om mee te beginnen, neem een voorbeeld aan deze stadsbrouwerij in Sittard of aan dit kattencaf├ę in Utrecht, wat ook een succesvol idee bleek te zijn. Gemiddeld haalden zij 148.000 euro op, met een totaalbedrag van 387,1 miljoen euro, oftewel 91 procent van de totale opbrengst in 2019.

Verder komt het steeds vaker voor dat mensen crowdfundingcampagnes laten lopen voor persoonlijke zaken, om bijvoorbeeld een nieuwe auto of de aanschaf van een nieuw huis te kunnen bekostigen. Gemiddeld haalden mensen er in 2019 8,000 euro mee op, met een totaal van 10,8 miljoen euro. Er worden zelfs workshops georganiseerd over hoe crowdfunding voor jou kan werken.

Er lijkt een hele nieuwe economie te zijn ontstaan op het gebied van crowdfunding. Nederlanders maken er steeds meer gebruik van en dat is logisch: er zit een grote groei in en zeker voor startende ondernemers is gebleken dat je niet altijd langs een bank hoeft om te kunnen beginnen met je zaak.