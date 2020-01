Rechter: complex voetbalclub OFC Oostzaan moet open

De kortgedingrechter in Noord-Holland heeft vrijdagavond bepaald dat het complex van de lokale voetbalclub OFC in Oostzaan zo snel mogelijk weer open moet zijn. Eerder vrijdag besloot de gemeente het sportpark vier weken te sluiten, omdat de openbare veiligheid onvoldoende zou kunnen worden gewaarborgd. De club spande daarop een kort geding aan tegen de gemeente.

Aanleiding voor het besluit van de gemeente is een aantal publicaties in lokale media over een vermeende relatie tussen de voetbalclub, aangetroffen handgranaten en het witwassen van crimineel geld.

Volgens die media bestaan er al sinds 2016 vragen over de geldstromen bij OFC. De voorzitter zou de club hebben gebruikt om crimineel geld wit te wassen, maar die verdenkingen zijn nooit bewezen. Vorig jaar werden er twee handgranaten gevonden op een bedrijventerrein in Oostzaan. Ook zou er geschoten zijn bij een woning. Volgens lokale media is er mogelijk een verband tussen deze incidenten en OFC.