Staat: Medische zorg voor Van Laarhoven in cel is nu voldoende

De donderdag uit Thailand naar Nederland overgebrachte oud-coffeeshopbaas Johan van Laarhoven is er medisch gezien niet zo slecht toe dat hij onmiddellijk in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Een arts in de gevangenis in Vught stelde na een eerste onderzoek vast dat de medische zorg in de gevangenis voor nu afdoende is.

Dat zeiden de landsadvocaten vrijdag namens de Staat tijdens een kort geding in Den Haag. Ze verwezen ook naar een ‘fit-to-fly’-verklaring die Thailand aan Van Laarhoven gaf om te mogen vliegen. Ook moet Nederland zich aan de afspraken met Thailand houden om een betrokkene de straf uit te laten zitten.

Advocaat Geert-Jan Knoops eiste dat zijn cliƫnt direct wordt vrijgelaten om in een academisch ziekenhuis te worden onderzocht en behandeld. Volgens hem zijn enkele aandoeningen levensbedreigend. Bovendien wil Knoops dat de detentie wordt onderbroken in verband met een gratieverzoek en een bodemprocedure. Volgens hem maakt dat verzoek grote kans, omdat de Staat onzorgvuldig zou hebben gehandeld waardoor Van Laarhoven in een Thaise cel terechtkwam.