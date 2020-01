Kaj van der Ree heeft spijt van domme fouten en biedt excuses aan

YouTube-ster en tv-presentator Kaj van der Ree biedt excuses aan voor zijn seksueel grensoverschrijdende contacten die hij in het verleden had met minderjarige meisjes. In een persoonlijke persverklaring noemt de 28-jarige vlogger dit “domme fouten”.

“Ik zie nu in dat ik domme fouten heb gemaakt en ik bied daarvoor mijn oprechte excuses aan, in de eerste plaats aan de jonge vrouwen die het betreft. Daarnaast besef ik dat ik mijn omgeving ernstig heb teleurgesteld”, meldt Kaj van der Ree. “Ik hoop dat zowel de jonge vrouwen als anderen mij kunnen vergeven.”

De NPO en BNNVARA maakten zaterdag bekend per direct te stoppen zijn programma Proefkonijnen en ook zijn vrijdagavondshow op NPO 3FM niet langer uit te zenden. Ook het Rode Kruis, waarvoor Kaj ambassadeur is, reageerde kritisch.