De politie heeft zaterdagochtend in het centrum van Rotterdam een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een 26-jarige man. De Rotterdammer wordt verdacht van een gewelddadige straatroof in de Schimmelpenninckstraat in zijn woonplaats, op 11 januari.

De man probeerde op de Coolsingel aan arrestatie te ontkomen. Hij maakte een beweging alsof hij naar een wapen greep, reden voor een agent om een waarschuwingsschot te lossen. De man kon daarna worden ingerekend.