In Geleen (Limburg) is een voetganger om het leven gekomen door een aanrijding. De man liep in de nacht van vrijdag op zaterdag op de weg toen hij door een auto werd geraakt.

Het ongeval gebeurde rond 00.40 uur op de Oude Postbaan. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie onderzoekt waarom hij op de weg liep. De bestuurder van de auto is meegenomen voor verhoor.