Bezoekers Beeld en Geluid herdenken Aart Staartjes

In Beeld en Geluid in Hilversum hebben sinds dinsdag een paar honderd mensen de speciale herdenkingsplek voor Aart Staartjes bezocht. De acteur overleed vorige week zondag aan de gevolgen van een verkeersongeval.

In de Theaterzaal van Beeld en Geluid waren documentaires met en over Staartjes te zien. In het atrium lag een gedenkboek waar bezoekers herinneringen konden opschrijven en condoleances konden achterlaten.

“Mensen schreven mooie en hartverwarmende teksten in het gedenkboek. Dat ze met Staartjes zijn opgegroeid, dat hij de grondlegger is van de kindertelevisie en dat ze mooie jeugdherinneringen aan hem hebben”, aldus een woordvoerster. Zondag was de laatste dag dat de herdenkingsplek kon worden bezocht. “Op Instagram en Facebook is nog wel een filmpje te zien waarin twee van onze conservatoren beeld van programma’s van Staartjes laten zien en daarbij commentaar geven.”

Staartjes was tientallen jaren op televisie te zien in programma’s als Sesamstraat, De Stratemakeropzeeshow en De film van Ome Willem. De 81-jarige acteur is vrijdag in besloten kring begraven in zijn woonplaats Dronrijp in Friesland.