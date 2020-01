Invictus Games maken zich geen zorgen over komst prins Harry

De organisatie van de Invictus Games maakt zich geen zorgen over de vraag of prins Harry in mei naar Den Haag komt, waar de volgende editie van het militaire sportevenement wordt georganiseerd. De vijfde Invictus Games vallen dit jaar in Nederland samen met de viering van 75 jaar bevrijding. De Britse prins Harry, die vanaf het voorjaar niet langer officieel lid is van het Britse koningshuis, is initiatiefnemer en beschermheer van het sportevenement voor militairen en veteranen met blijvend letsel.

Harry’s komst naar Den Haag staat waarschijnlijk los van zijn besluit om geen gebruik meer te maken van zijn koninklijke titels en zijn verhuisplannen naar Canada, samen met zijn vrouw Meghan en hun zoon Archie. Zaterdag werd bekend dat Harry en Meghan voortaan niet meer aangesproken worden als zijne of hare koninklijke hoogheid. Maar privĂ© blijft Harry beschermheer van diverse organisaties, waaronder de Invictus Game.