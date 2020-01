Man raakt bekneld door zijn auto en komt om in De Mortel

Een man is in het Brabantse dorp De Mortel om het leven gekomen doordat hij bekneld kwam te zitten onder zijn auto. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De man is ter plaatse overleden, meldt een politiewoordvoerder.

Het ongeluk gebeurde op de Vossenheuvel. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer zondagochtend zijn auto uit de garage had gereden, uit zijn wagen was gestapt en vast kwam te zitten tussen zijn auto en zijn huis toen het voertuig ineens was gaan rollen. De politiewoordvoerder kan dit echter niet bevestigen.