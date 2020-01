Max Looman (21): “Ouders hebben vaak geen idee dat hun kind mogelijk scoliose heeft”

Toen Max Looman (21) rond de vijftien jaar oud was, viel het zijn moeder op dat zijn rug scheef stond. Ze ging zoeken op internet en kwam al snel op scoliose uit. Na een bezoek aan een arts bleek dat Max inderdaad de aandoeding scoliose had in progressieve vorm, waarvoor hij deze week een zware operatie ondergaat.

Ongeveer drie op de honderd kinderen hebben een scoliose. Dit is een aandoening waarbij de wervelkolom een driedimensionale zijdelingse verkromming heeft. Max: “In mijn geval wordt hierdoor een van mijn longen bekneld, en als ik niet word geopereerd later misschien wel het hart. Toen het ontdekt werd, was het te vroeg voor een operatie. De bocht in mijn wervelkolom moest 45 graden zijn en dan pas opereren ze. Ik heb eerst van alles geprobeerd, zoals manuele fysiotherapie, maar het schoot niet op. Uiteindelijk is opereren de enige optie.”

Hij heeft veel klachten, met name omdat hij in zijn rechterlong maar dertig procent inhoud heeft. “Mijn wervelkolom drukt tegen mijn long. Hierdoor ben ik sneller vermoeid. Verder heb ik last van uitstralende pijnen naar mijn benen toe. Als ik te lang gezeten of gelopen heb, heb ik stekende pijnen. Er staat een constante spanning op mijn onderrug. Soms als ik een dag heb gewinkeld en ik ga ergens eten, heb ik heel veel pijn en krijg ik bijna geen lucht meer.”

Deze week wordt Max geopereerd, een operatie die vier tot zes uur duurt. “Er is altijd een kans op complicaties, maar de kans op een zenuwbeschadiging is gelukkig maar één procent. De kans van slagen is groot. De artsen gaan ervanuit dat ze mijn klachten kunnen wegnemen en kunnen voorkomen dat het erger wordt. Als ik er niets aan doe, groeit de bocht in mijn rug verder door. Ik moet een week in het ziekenhuis liggen en daarna drie maanden heel rustig aan doen. De revalidatie neemt ongeveer een jaar in beslag.”

“Mensen hebben geen idee”

Max wil graag met zijn verhaal in de media omdat de aandoening scoliose in Nederland vrij onbekend is. Ouders hebben vaak geen idee dat hun kind mogelijk scoliose heeft, aldus Max. Als je er vroegtijdig bij bent, kan je nog veel doen om het tegen te gaan, zoals het dragen van een korset. De meeste mensen komen er echter te laat achter en dan kan het fout uitpakken. “Ik krijg nog steeds regelmatig de opmerking of mijn rug gebroken is geweest, of dat mijn wervel niet recht is. Mensen hebben geen idee. Drie procent van de kinderen heeft deze aandoening. Als ouders het niet hebben, kan je kind het wel hebben. Er zijn vijf soorten scoliose: ik heb idiopatische scoliose. Deze vorm komt het meeste voor.”

Als alles goed gaat met de operatie, groeit Max straks vier centimeter. “Ik ben al 1,92 meter, dus ik word nog langer. En ik mag straks niet meer op mijn buik slapen, want dat is te belastend voor mijn rug. Ik slaap altijd op mijn buik, dus dat wordt wennen.”