Omar L. vanuit gevangenis Zutphen naar Vught overgebracht

De advocaat van Omar L. bevestigt dat zijn cliënt is overgeplaatst van de gevangenis in Zutphen naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat zegt raadsman Sander Janssen op Twitter. Bij de gevangenis in Zutphen is zondag een ontsnappingspoging verijdeld. Vermoedelijk was L. de beoogde gevangene voor de geplande uitbraak, waarvoor vier mannen zijn aangehouden.

“Hoewel ook voor mij nog onduidelijk is wat er nu wel of niet vandaag in Zutphen is gebeurd kan ik bevestigen dat cliënt Omar L. is overgebracht naar de PI Vught. Meer mededelingen kan en wil ik op dit moment niet doen”, schrijft de advocaat.

L. is in juni vorig jaar veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij twee liquidaties en drie pogingen daartoe.