Vier opgepakt na vermoedelijke uitbraakpoging gevangenis Zutphen

Vier mensen zijn aangehouden vanwege de vermoedelijke uitbraakpoging uit de Penitentiaire Inrichting in Zutphen. Dat meldt de politie.

Bij de poging probeerden eerst meerdere personen in te breken, maar dat is verijdeld, aldus de politie. De politie schakelde onder meer de Duitse politie, de marechaussee, de Landelijke Eenheid, recherche en Dienst Speciale Interventies in om te helpen in de zoektocht naar de daders.

Het viertal werd zondagmiddag aangehouden. Hun betrokkenheid bij de vermoedelijke uitbraakpoging wordt nog onderzocht.