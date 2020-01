Willem-Alexander voor Holocaust Forum naar Israël

Koning Willem-Alexander brengt deze week een bliksembezoek van 24 uur aan Israël. Aanleiding is het vijfde Wereld Holocaust Forum dat donderdagmiddag wordt gehouden in het herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem.

De Israëlische president Reuven Rivlin heeft daarvoor tientallen staatshoofden en regeringsleiders uitgenodigd, onder wie de presidenten van Rusland, Oekraïne, Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland. De Britse troonopvolger prins Charles is evenals president Vladimir Poetin een van de sprekers. De bijeenkomst wordt afgesloten met een kranslegging door elk van de delegaties bij het monument voor de Opstand van het Warschau Getto.

Koning Willem-Alexander werkt ook een korte eigen agenda af. Dat programma bestaat uit een rondleiding donderdagmorgen door Yad Vashem, waarbij het accent ligt op de Nederlandse elementen, en een bezoek aan verzorgingshuis Beth Juliana in Herzliya. Daar wonen voormalige Nederlandse Joodse ouderen, onder wie ook overlevenden van de Holocaust.

Het is de eerste keer dat Willem-Alexander in een officiële hoedanigheid naar Israël gaat. Zijn visite komt 25 jaar na het eerste en tot nu enige Nederlandse staatsbezoek aan Israël.