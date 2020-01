20.000 extra laadpalen in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht

Er komen flink wat laadpalen bij in Nederland. De provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht hopen elektrisch rijden een duwtje in de rug te geven en hebben daarvoor 20.000 laadpalen besteld.

In totaal staan er momenteel zo’n 5000 publieke palen in de drie provincies. De 20.000 nieuwe laadpalen worden daar geplaatst waar er vraag naar is. Mensen die in een elektrische auto gaan rijden, kunnen er eentje aanvragen bij de gemeente.

Het gaat om publieke laadpalen, langs de weg. Van de elektrische rijders moet 70 procent zijn auto op de straat opladen. In 2030 zijn er zo’n 2 miljoen laadpalen nodig, waarvan ongeveer een kwart in de publieke ruimte, schat het ministerie van Infrastructuur. Volgens minister Stientje van Veldhoven moet het laden van een elektrische auto net zo makkelijk worden als het laden van een mobiele telefoon.