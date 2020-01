Gevangenisafdeling voor zware criminelen op 1 maart open

Vanaf 1 maart kunnen zware criminelen worden ondergebracht op een nieuwe gevangenisafdeling, met een zwaarder regime dan in een normale gevangenis. De nieuwe unit zit qua beveiliging tussen een gewone gevangenis en de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught, legt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit.

Er zal in eerste instantie plaats zijn voor twaalf gedetineerden, maar mogelijk komen er meer afdelingen bij in de toekomst. In welke gevangenis de afdeling komt te zitten, wil het ministerie uit veiligheidsoverwegingen nog niet zeggen.

Op nieuwe afdeling zal onder meer extra beveiliging zijn bij bezoek en kunnen gevangenen minder contact hebben met elkaar, net als in de EBI.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) kondigde de komst van de nieuwe afdeling vorig jaar al aan tijdens de begrotingsbehandeling, maar wanneer de deuren precies zouden opengaan was nog niet bekend.