Meer landen steunen missie in Straat van Hormuz

België, Duitsland, Italië en Portugal steunen de Europese missie in de Straat van Hormuz om daar de vrije doorvaart te garanderen. Dat hebben ze in een verklaring laten weten. Nederland neemt aan de door Frankrijk geleide missie deel met een marineschip. Het was al bekend dat Denemarken en Griekenland de missie steunen.

De missie komt er omdat vorig zomer in de Straat van Hormuz enkele olietankers zijn aangevallen. De zee-engte is cruciaal voor de wereldoliehandel. De recente spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran zijn bijzonder zorgelijk, aldus de verklaring.

Nederland, Frankrijk, Denemarken en Griekenland hebben een bijdrage aan de missie toegezegd. De vier nieuwe landen spreken hun politieke steun uit voor de missie. Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. De Ruyter vertrekt volgende week naar het Midden-Oosten. Het neemt zes maanden deel aan de missie in de Straat van Hormuz.