Minister Slob van Onderwijs in hoger beroep in zaak Haga Lyceum

Minister Arie Slob (Onderwijs) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in een zaak over het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De rechtbank bepaalde eerder maandag dat Slob het bestuur van de school niet had mogen opdragen te vertrekken.

Slob zegt dat de uitspraak hem een “ongemakkelijk gevoel” geeft. “De rechtbank constateert namelijk dat er ruimte is in deze school voor personen met een antidemocratisch en anti-integratief gedachtegoed. De AIVD waarschuwde daar al voor”, zegt de minister over een eerdere waarschuwing van de inlichtingendienst.

Voor een zogenoemde aanwijzing, waarbij de minister dreigt de geldkraan dicht te draaien als bet bestuur niet opstapt, biedt de wetgeving nu “onvoldoende basis”, zegt Slob. “Zoals bekend ligt er inmiddels een nieuw wetsvoorstel voor burgerschapsonderwijs bij Tweede Kamer”, schrijft hij op Twitter. “Ondertussen gaan we in hoger beroep.” Het is volgens Slob belangrijk om te weten wat hij wel mag in het “belang van de leerlingen”.