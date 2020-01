Nederlanders om in de gaten te houden: mede-initiatiefnemer Denise Groenenberg (28) van Kitchen of Smiles

Een glimlach kost u niets, maar doet wonderen. Dat is het motto van vormgever Denise Groenenberg, die samen met Caroline Schnellen het platform Kitchen of Smiles is gestart. Ze is van mening dat mensen wat meer mogen lachen naar elkaar; het kost niks en het is een klein gebaar met een enorme impact. Elke weken maken ze een illustratie met een actuele glimlach.

Kitchen of Smiles is ontstaan door een combinatie van factoren. “Er is een hoop ellende om ons heen in de wereld. Er zijn genoeg redenen om ons ontevreden, bang of minder vrolijk over te voelen. Daarbij is iedereen tegenwoordig steeds individueler bezig. Hierdoor zijn we geneigd niet meer met een opgeheven hoofd en een open blik door het leven te gaan. We kijken minder om ons heen en zijn minder opmerkzaam.”

“Laten we een beetje meer naar elkaar omkijken”

Met hun online initiatief Kitchen of Smiles willen ze mensen bewust maken om vriendelijker naar elkaar te zijn. “Laten we een beetje meer naar elkaar omkijken. Het initiële idee was om alleen op social media via Instragram en Facebook wekelijkse illustraties te delen zodat mensen via een leuke of grappige afbeelding met onze signature-smile herinnerd worden om te glimlachen naar elkaar. Deze illustraties worden geïnspireerd door actuele gebeurtenissen en zijn daardoor voor veel mensen herkenbaar. In de illustraties speelt de vorm van een boomerang, onze signature-smile, steeds een hoofdrol. Deze boomerang is als het ware de acteur in de afbeeldingen: het zit vastgeplakt onder de ducttape van het bekende kunstwerk met de banaan, het prijkt als een piek bovenop de kerstboom en vormt de bubbels van de champagne bij Oud & Nieuw.”

Ze kregen veel positieve reacties en daarmee de vraag waarom ze niet echte wenskaarten maken met hun signature boomerang-smile. Dit paste mooi in lijn met hun missie van meer aandacht voor elkaar, dat ze dit onmiddellijk zijn gaan ontwikkelen. “Wie wordt er nou niet blij van een kaartje op de deurmat? Het leuke is dat we als verrassing bij elk kaartje een extra kaartje stoppen dat de ontvanger vervolgens weer door kan sturen naar iemand anders om ook daar weer een glimlach te veroorzaken. Als iedereen dit nou gaat doen, hoe gaaf zou dat zijn. Daarom willen we nu ook graag veel kaarten gaan verkopen via onze site.”

Waarom doe je wat je doet?

“Ik kan mijn creativiteit hierin kwijt. Het is een mooie en functionele manier om mensen iets te vertellen. Mijn vak wordt ook vaak onderschat. Het is niet alleen maar mooie plaatjes maken. Het mooie aan dit vak vind ik dat je met weinig middelen en eenvoud iets over kan brengen. Het kan zijn dat je complexe informatie wilt vertellen of mensen bewust wilt maken van een onderwerp. Dat laatste is het doel van Kitchen of smiles. Ik zou me ook niet meer een leven zonder design kunnen voorstellen. Ik let er altijd op: verpakkingen, abri’s op straat, video’s etc. Er is zoveel, en het wordt ook steeds breder.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Om mijn dag honderd procent te kunnen benutten. Ik kan niet goed stil zitten. Ik wil graag dingen doen, creëren. Ik ben vaak vroeg wakker. Je kunt me vaak al vroeg achter mijn computer vinden. Ook sport ik veel omdat ik daar veel energie van krijg.”

Hoe is het nu met je?

“Het gaat goed. Vorig jaar was een minder jaar. Ik ging weg bij RTL en wist een tijd niet zo goed wat ik nou echt wilde. Door het uitproberen van verschillende wensen die ik had, heb ik een beter beeld gekregen waar ik nou echt blij van word. Zo heb ik toen bijvoorbeeld een cursus content creator gevolgd. In die periode is ook Kitchen of Smiles ontstaan.”

Welke andere keuzes ga je maken in 2020?

“Ik heb het afgelopen jaar veel geleerd denk ik. Ik voel me wat zelfverzekerder. Ik heb ontzettend veel plezier van waar ik nu mee bezig ben en ben benieuwd waar dit alles me gaat brengen.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Dat als je hard doorwerkt en niet stil blijft zitten, het wel goed komt. Dingen gebeuren ook met een reden denk ik.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Dat het goed is om eens geen grote mond te hebben. In deze wereld waarin vaak de mensen met de grootste mond het voor het zeggen hebben, kun je door rustig en bescheiden te zijn ook je doel bereiken.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Doorzettingsvermogen en leergierig. Ik vind het belangrijk om bezig te blijven, en mezelf te blijven ontwikkelen. Ik ben zelfkritisch en niet snel tevreden.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie kies je dan en waarom?

“Paul Mijksenaar. Designer van de bewegwijzering op vliegvelden en stations. Dat valt niemand op. Maar daardoor werkt het. Dat vind ik mooi om te zien, dat het niet alleen maar gaat of het er mooi uit ziet. Daar kan ik nog wel van leren.”

Welke quote zou je op een T-shirt laten zetten?

“Less is more. Dat vind ik een mooie uitspraak. Daarnaast ben ik niet zo van de vele (schreeuwerige) teksten. Oh ja en natuurlijk: ‘Smile and the world smiles back at you!’”