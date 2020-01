Nederlandse stuntmannen vallen in de prijzen in Hollywood

De stuntteams achter de film Avengers: Endgame en de serie Game Of Thrones hebben zondag in Los Angeles een Screen Actors Guild Award gewonnen. Twee Nederlanders, Martin de Boer en Rob de Groot, vielen daardoor in de prijzen.

De Boer is de stuntdubbel van Benedict Cumberbatch, die in Endgame het personage Doctor Strange speelt. De Groot voerde voor Endgame de stunts uit voor Dave Bautista, die de rol van Drax vertolkt. Hij maakt ook deel uit van het winnende stuntteam van Game Of Thrones.

De SAG Awards worden jaarlijks uitgereikt door SAG-AFTRA, de vakbond van Hollywoodacteurs. De prijzen worden toegekend voor acteerwerk in zowel film als televisie.