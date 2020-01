Rapper Lil’Kleine krijgt titel Dom Bontje

Rapper Lil’Kleine is uitgeroepen tot Dom Bontje. De stichting Bont voor Dieren wil met die verkiezing laten zien welke bekende Nederlanders “nog altijd niet begrijpen dat bont echt niet kan”.

Lil’Kleine heeft zijn ‘winst’ te danken aan een jas met een kraag van coyotebont waarin hij het afgelopen jaar meerdere keren is gespot. Daarmee krijgen andere jongeren het idee dat bontdragen “acceptabel, stoer en modieus” is, zegt de stichting. Lil’Kleine weigert de prijs in ontvangst te nemen. Ook rappers Donnie en Boef waren genomineerd, net als zangers Gerard Joling en Samantha Steenwijk en voetbalster Jackie Groenen.

Vorig jaar kreeg zangeres Famke Louise de titel. Zij heeft haar houding ten opzichte van bont inmiddels gewijzigd. Zij maakte samen met de Bont voor dieren de documentaire Bontgirl. In die docu gaat ze naar China om met eigen ogen te zien hoe het er daar in de bontindustrie aan toe gaat.

Ruim 20.000 mensen hebben deze keer hun stem uitgebracht, dat kon in de hele maand december.