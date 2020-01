Somertijd maakt voor derde keer kans op Gouden RadioRing

Het radioprogramma Somertijd van Radio 10 is voor het derde jaar op rij genomineerd voor de Gouden Radioring 2019, de publieksprijs voor favoriete radioprogramma. De andere genomineerde programma’s zijn de ochtendshow Mattie & Marieke (Qmusic), Ekdom in de Morgen (Radio 10), Veronica Inside en Club Ondersteboven (SLAM!). Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Gouden RadioRing, die sinds 2006 wordt uitgereikt, dat er geen radioprogramma van de publieke omroepen kans maakt op de publieksprijs.

Afgelopen weken konden luisteraars stemmen op hun favoriete radioprogramma. Vanaf dinsdag kunnen luisteraars via radioring.nl hun stem uitbrengen in de tweede stemronde. De prijs wordt volgende week donderdag uitgereikt op een gala, dat wordt georganiseerd door AVROTROS. Vorig jaar won het radioprogramma Evers Staat Op (Radio 538).

Somertijd wordt elke dag gepresenteerd door Rob van Someren. Het programma won in november 2013 al de Gouden RadioRing toen het nog door Radio Veronica werd uitgezonden. Van Someren werd verkozen tot beste radioman en de Zilveren RadioSter in 2014. Gerard Ekdom mocht de Gouden RadioRing ook al eens eerder om zijn vinger schuiven, twee jaar geleden won hij deze voor zijn programma Ekdom in de Ochtend (toen nog NPO Radio 2). In 2012 sleepte hij de prijs ook al in de wacht met Effe Ekdom, op 3FM.

Wilfred Genee presenteert Veronica Inside nu ruim een jaar. Vorig jaar dong hij mee met The Friday Move dat hij voor BNR presenteert. Mattie & Marieke bestaat sinds september 2018 en wordt gepresenteerd door Mattie Valk en Marieke Elsinga. Het duo reageerde verrast toen 3FM-dj Rob Janssen het nieuws bekendmaakte. Valk was dolblij. “Wauw, wat een eer.” Club Ondersteboven is voor het tweede jaar op rij genomineerd. Radio-dj’s Tom van der Weerd en Bram Krikke kregen maandagavond live in hun uitzending te horen dat hun programma tot de vijf kanshebbers behoort.