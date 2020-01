‘Spookzitting’ vader ontvoerde Insiya na vijf minuten voorbij

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag circa vijf minuten nodig gehad om het proces tegen Shehzad H. te verdagen naar een nog onbekende datum. H. wordt berecht voor zijn leidende rol in de ontvoering van zijn dochtertje Insiya. Het destijds 2-jarige kind werd in september 2016 met geweld weggehaald uit de woning van haar oma in Amsterdam en is door haar vader meegenomen naar India.

Maandag hield de rechtbank een voorbereidende zitting in de zaak. Omdat H. inmiddels geen advocaat meer heeft, viel er weinig tot niets te bespreken.

Het is het Openbaar Ministerie in Nederland niet gelukt H. (40) naar Nederland te krijgen om hem te vervolgen. Hij wordt dan ook bij verstek berecht. Hetzelfde geldt voor Imran S. (36), een neef van H. Hij zou eveneens betrokken zijn bij de ontvoering. Pogingen van justitie om H. dan ten minste als getuige te horen, zijn bij gebrek aan medewerking van de Indiase autoriteiten evenmin gelukt.

Vorig jaar veroordeelde de rechtbank het groepje uitvoerders van de ontvoering tot celstraffen tot ruim vier jaar. De kidnappers lieten zich door H. betalen voor de klus.

H. was ten tijde van de ontvoering verwikkeld in een slepende echtscheidingsprocedure met de moeder van het meisje, Nadia Rashid.