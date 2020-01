Steeds meer ouderen zijn aan het appen

Ouderen maken steeds meer gebruik van sociale media. Ze gebruiken vooral WhatsApp. Daarnaast zitten ze vaker op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat. Ook bellen ze vaker via diensten als Skype.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn het vooral mensen die 65 tot 75 jaar oud zijn, die steeds meer sociale media gebruiken. Vorig jaar deed driekwart van deze groep dat, tegen 40 procent in 2014. Onder 55- tot 65-jarigen steeg het gebruik van sociale media in dezelfde periode van 64 naar 89 procent. De 75-plussers zijn ook steeds vaker online te vinden, het gebruik van sociale media in die groep steeg van 13 procent naar 40 procent.