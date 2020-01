Zweed volgt songfestivalbaas Jon Ola Sand op

De Zweed Martin Österdahl volgt Jon Ola Sand op als songfestivalbaas. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) maandag bekendgemaakt.

Voor Österdahl is het Eurovisiesongfestival geen onbekend terrein. De Zweedse televisieproducent was als uitvoerend producent betrokken bij de edities van 2013 en 2016. Ook maakte hij van 2012 tot en met 2018 deel uit van het comité dat betrokken is bij de organisatie van het liedjesspektakel.

Österdahl begint eind april en gaat gelijk na de finale op 16 mei in Rotterdam Ahoy als executive supervisor aan de slag. Zijn debuut maakt hij tijdens het Junior Songfestival in november. Hij heeft heel veel zin in zijn nieuwe baan. “De mogelijkheid om mensen in Europa te vermaken en te verbinden is meer dan uniek en iets wat je nooit voor lief moet nemen. Ik voel me vereerd dat ik de kans heb gekregen om te streven naar continue ontwikkeling en populariteit in de toekomst.”

De Noor Sand laat het songfestival na ruim twintig jaar met een gerust hart achter. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het Eurovisiesongfestival in goede handen is en dat Martin de juiste persoon is om deze geweldige show naar een nieuw niveau te tillen.”