Ambulance rijdt met spoed weg van huis in Rosmalen

Een ambulance en een politieauto zijn met loeiende sirenes weggereden van het huis in Rosmalen waar een man zich enkele uren verschanste. Kort daar voor deden zich harde ‘klappen’ voor.

Onderhandelaars zijn uren in gesprek geweest met de man. Het gaat om Joey D, aldus Jan-Hein Kuijpers, advocaat van de man. D. werd dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot 15,5 jaar cel voor het doodschieten van zijn oom, eind 2014. Eerder werd hij nog vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Volgens de politie is er dinsdag eerder op de dag over en weer geschoten. Ook zagen agenten een automatisch wapen.