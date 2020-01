Eerbetoon aan eeuw oude stuk De Jantjes

Theater Carré en producent De Graaf en Cornelissen Entertainment vieren dit jaar met een korte reeks concerten het honderdjarig bestaan van een brok vaderlands cultureel erfgoed: De Jantjes. Het stuk van Herman Bouber werd een eeuw geleden voor het eerst uitgevoerd, met medewerking van de legendarische entertainer Louis Davids. Met zijn vrouw Margie Morris maakte Davids er liedjes bij. De Jantjes wordt wel gezien als een belangrijke voorloper van de musical in ons land.

De Jantjes werd meteen een enorm succes en beleefde ook meerdere verfilmingen, waarvan die in 1934 misschien wel de meest spraakmakende was: Johan Kaart maakte indruk als De Schele en verder waren sterren van weleer te zien als Fien de la Mar, Sylvain Poons en Heintje en – wederom – Louis Davids.

Tot in onze tijd hebben verschillende producenten De Jantjes herhaaldelijk op de planken gebracht, met onder anderen Willeke Alberti, Ramses Shaffy, Carry Tefsen en Danny de Munk.

In Carré komt nu in juli een korte reeks concerten om De Jantjes te memoreren. Begeleid door een live-orkest worden de liedjes vertolkt door door onder anderen Karin Bloemen, Richard Groenendijk, Carry Tefsen, Paul Groot en Mariska van Kolck. Ze zingen onder meer O, mooie Westertoren, Nou tabé dan, Wordt nooit verliefd, In de Jordaan en Omdat ik zoveel van je hou.

Paul van Ewijk doet de regie.