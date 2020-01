Storing in Limburg verholpen, treinverkeer wordt opgestart

De grote storing in het verkeersleidingssysteem op de verkeersleidingspost in Maastricht is al verholpen. Volgens ProRail kan hierdoor het treinverkeer weer worden opgestart.

Wel gaat het nog even duren voordat alles normaal rijdt. Reden voor de spoorbeheerder om reizigers op te roepen de reisplanner van de vervoerder goed in de gaten te houden voordat ze naar het station gaan.

Volgens een woordvoerder van ProRail zijn de problemen in de nacht van maandag op dinsdag ontstaan tijdens werkzaamheden aan het ICT-systeem. Hierdoor was er dinsdagochtend vroeg korte tijd geen treinverkeer mogelijk.