Verdachte man die zich verschanste in huis Rosmalen opgepakt

De politie heeft Joey D. opgepakt. Hij had zich enkele uren verschanst in een huis aan de Schoolstraat in Rosmalen. De verdachte heeft zichzelf ernstig verwond en is met een ambulance weggebracht naar het ziekenhuis. De omgeving rond het huis is afgezet met linten. De politie doet onderzoek in rond de woning en verwacht dat dit nog enkele uren zal duren.

Kort voor zijn arrestatie deden zich harde ‘klappen’ voor. Onderhandelaars waren uren in gesprek geweest met de man. D. had zich in het huis verschanst nadat de politie hem wilde aanhouden. Volgens de politie is er dinsdag eerder op de dag over en weer geschoten. Ook zagen agenten een automatisch wapen. D. zei eerder op de dag via zijn advocaat, Jan-Hein Kuijpers, dat hij niet heeft geschoten.

D. werd dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot 15,5 jaar cel voor het doodschieten van zijn oom, eind 2014. Eerder werd hij nog vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Omdat D. nog op vrije voeten was, wilde justitie dat hij werd opgepakt.

Tegen D. was zestien jaar celstraf geƫist. Het hof vindt deze straf ook passend, maar omdat het hoger beroep lang duurde is de straf met een half jaar verlaagd.