Chinees Nieuwjaar 2020 bij Holland Casino

Alhoewel Holland Casino op 31 december, het Europese Oud & Nieuw, altijd gesloten is, is dit niet het geval bij het Chinees Nieuwjaar. Dit valt in 2020 op zaterdag 25 januari, waarna het Chinese jaar 4717 begint. Dit zal het Jaar van de Rat worden, wat uitbundig gevierd gaat worden bij Holland Casino.

In de Chinese cultuur staat de rat dan ook bekend als enthousiast en opportunistisch, twee termen die bij een casino ook regelmatig terugkomen. Voor meer informatie over casino’s en gerelateerde onderwerpen kun je casino online bezoeken.

Mystery Jackpots

Bij bijna elke vestiging van Holland Casino zullen er Mahjong-toernooien worden georganiseerd waar je gratis aan mee kunt doen. Hierbij maak je kans op cash prijzen. Ook zullen er gratis Aziatische hapjes en drankjes uitgedeeld worden in de casino’s van de franchise. Daarnaast kun je op alle speelautomaten van Holland Casino kans maken op een Favorites Jackpot, wat een Mystery Jackpot is. Dit is of 88 of 168 euro, alhoewel het in Utrecht 100 of 200 euro is. Tijdens het Chinees Nieuwjaar zullen dergelijke Mystery Jackpots zeer frequent vallen. Ook zal er in alle filialen van Holland Casino Chinees live entertainment zijn.

Holland Casino viert het Chinees Nieuwjaar in 2020 op verschillende data die zowel in januari als in februari vallen. In de hoofdstad van Nederland heeft Holland Casino bijvoorbeeld twee vestigingen die beide het Chinees Nieuwjaar op een andere datum vieren. Amsterdam Centrum zal deze feestdag organiseren op maandag 3 februari met ’s avonds een drankendans en diverse menuacties in het restaurant.

Anderzijds heb je Amsterdam West-Sloterdijk dat het Chinees Nieuwjaar houdt op maandag 27 januari. Hier ontvangt elke gast vanaf 8 uur ’s avonds een paar vouchers. Hiermee kan hij of zij een gratis traditionele Bubble Tea krijgen, net zoals een cocktail voor 5 euro. Bovendien krijgt elke gast een tombolalot met kans op 888, 168 of 88 euro. Ook de vestiging van Holland Casino viert het Chinees Nieuwjaar op een andere datum, namelijk dinsdag 28 januari. Elke gast krijgt op deze dag onder meer een gratis actiefiche van 5 euro voor de Amerikaanse Roulette.