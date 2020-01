Curator Slotervaart Ziekenhuis werd met dood bedreigd

Een van de curatoren van het failliete Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam, is kort na het faillissement met de dood bedreigd. Een woordvoerder van de curatoren bevestigt de bedreiging, waar Het Parool en RTLZ woensdag over berichtten. Voor de bedreiging is vorige maand een 38-jarige man veroordeeld tot een taakstaf 40 uur.

Uit het vonnis van de rechtbank in Amsterdam blijkt dat hij zelf niets te maken had met het ziekenhuis, dat eind 2018 financieel ten onder ging. Hij had over het faillissement gelezen in de media en was daar zo boos over geworden dat hij het kantoor van de curator belde en haar met de dood bedreigde. “Ze krijgt een kogel door haar kop”, zei hij tegen haar secretaresse.

De rechters wijzen erop dat de vrouw zich ernstig bedreigd voelde en enige tijd 24 uur per dag werd beveiligd. Het Openbaar Ministerie (OM) had 60 uur taakstraf geƫist. Dat vond de rechtbank te hoog, maar de straf viel vanwege de ernst wel hoger uit dan gebruikelijk. Over het algemeen worden bedreigingen afgedaan met een geldboete.