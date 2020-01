Koning naar Israël voor World Holocaust Forum

Koning Willem-Alexander reist woensdagmiddag naar Israël. Op uitnodiging van president Reuven Rivlin woont hij donderdagmiddag in Yad Vashem in Jeruzalem het World Holocaust Forum bij. Dat wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden en staat in het teken van de 75e verjaardag van de bevrijding van het Duitse vernietigingskamp Auschwitz en de strijd tegen antisemitisme.

Israël verwacht bijna vijftig staatshoofden, vorsten en regeringsleiders voor de bijeenkomst. Een deel van hen, onder wie koning Willem-Alexander, is woensdagavond ook te gast in de presidentiële residentie voor een diner. President Rivlin en de historicus professor Yehuda Bauer voeren daar het woord en de Spaanse koning Felipe spreekt namens de genodigden.

Andere gasten bij het Forum, onder wie de Russische president Vladimir Poetin, komen donderdag pas naar de Jeruzalem. In de stad zijn ter voorbereiding rond de residentie straten afgezet en schermen opgetrokken.