Mensen melden zich massaal aan voor overnachting in Efteling

Bijna 35.000 mensen hebben zich aangemeld voor de actie om een nachtje te mogen slapen in de Efteling. Dat bevestigt een woordvoerder van het attractiepark na berichtgeving van Omroep Brabant. “We wisten dat er enthousiast werd gereageerd op de actie, maar dat zoveel mensen zich uiteindelijk hebben aangemeld hadden we nooit verwacht.” De winactie is een samenwerking tussen de Efteling en Natuurhuisje.nl. Die organisatie plant voor elke aanmelding ergens op de wereld een boom.

Komende zomer slapen drie gezelschappen van twaalf, vier en twee mensen midden in de Efteling. De winnaars, die woensdag persoonlijk bericht krijgen, overnachten op verschillende plekken in het park, waaronder het Sprookjesbos. De Efteling laat weten dat de precieze datum van de overnachting nog niet vaststaat.

De bijna 35.000 bomen die door Natuurhuisje.nl worden geplant, komen over de hele wereld te staan, onder andere in Tanzania, Madagaskar en Burkina Faso.